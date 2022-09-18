Германия подпишет контракт на поставку СПГ из ОАЭ

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предстоящего визита в ОАЭ, как ожидается, подпишет контракт на импорт в Германию сжиженного природного газа, сообщил министр экономики страны Роберт Хабек.

"Поставки газа постепенно нарастают, и правительство постоянно ведет переговоры по этой теме, в том числе со странами Аравийского полуострова. Канцлер отправится в ОАЭ и, конечно, у него будет возможность подписать там контракты на СПГ", - сказал Хабек, передает Интерфакс со ссылкой Bloomberg.

Выступая после посещения строящегося СПГ-терминала в Лубмине, министр отметил, что переговоры идут и с африканскими странами, и что Берлин таким образом заместит нехватку российского газа. По его словам, ФРГ заполнила хранилища газом на 90%, однако его, скорее всего, по завершении зимы не останется.

24 сентября Шольц отправится в Саудовскую Аравию, 25 сентября он посетит ОАЭ и Катар.