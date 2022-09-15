Газпром с начала 2022 года сократил добычу газа на 15,9%

С 1 января по 15 сентября 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 300,8 млрд куб. м газа, что на 15,9% (на 56,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба компании.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 3,3% (на 5,4 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд куб. м – на 38,8% (на 53,7 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 сентября запасы газа в ПХГ Европы восполнены на 58,4 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 14 млрд куб. м газа. При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП)», - утверждает Газпром.

Газпром также сообщил о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», однако компания не приводит никаких цифр на сей счет.