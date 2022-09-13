Последнее обновление: 13.09.2022 17:28

Столицу Казахстана переименуют обратно в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился с предложениями депутатов парламента вернуть столице прежнее название – Астана, сообщил у себя в Facebook его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

«Как известно, группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства», - написал Желдибай.

При этом президент считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы.

«Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования», - отметил пресс-секретарь.

Стоит отметить, что Токаев был инициатором переименования Астаны в Нур-Султан весной 2019 года, когда первый президент Казахстана сложил свои полномочия. Он же подписал соответствующий указ. Сразу же после переименования группы граждан выходили на несанкционированные акции протеста против этого решения. После массовых беспорядков в январе 2022-го года была создана петиция за обратное переименование города, набравшая более 229 тысяч подписей.



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