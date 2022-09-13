Азербайджан до конца года почти на треть увеличит поставки газа в Евросоюз

Азербайджан до конца года планирует увеличить объем поставляемого в Евросоюз газ на 30% больше по сравнению с 2021 годом.

«Общий объем поставок в Европу в 2022 году составит 12 млрд кубометров», - написал в Твиттере министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. К августу добыча увеличилась почти на 10% и достигла 30,6 миллиарда кубометров, добавил он.

Брюссель в июле договорился с Баку об удвоении импорта газа в ближайшие годы.

«Существуют также планы расширения газового коридора, проходящего через Азербайджан, Грузию, Турцию и Грецию. Мощность трубопровода планируется нарастить до 20 миллиардов кубометров в год», – говорится в сообщении.