Последнее обновление: 11.09.2022 11:46

Кремль опровергает попытку подкупить Индию из-за возможного ограничения цен на нефть

Информация о том, что Россия предложила Индии поставлять нефть по ценам ниже потолка, который намерены установить страны G7, если страна откажется поддержать эту инициативу, не соответствует действительности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает РБК.

О том, что Россия предложила Индии поставлять нефть по более низким ценам при условии отказа Нью-Дели от поддержки инициативы стран G7 по установлению предельных цен на нефть, сообщала ранее со ссылкой на неназванных официальных лиц индийская газета Business Standard.

Также газета цитировала индийский МИД, который подтверждал, что от Москвы поступала просьба не поддерживать инициативу по потолку цен на нефть. «Решение по этому вопросу будет принято позже после переговоров со всеми партнерами», — сказал изданию представитель МИДа.

Газета писала со ссылкой на источники, что «существенные скидки» на нефть из России будут больше, чем те, которые в последние два месяца предлагал Ирак. В мае российская сырая нефть для Индии была дешевле на $16 за баррель по сравнению со средней ценой корзины импортной нефти в размере $110, пишет газета. В июне скидка снизилась до $14 за баррель, а по состоянию на август составила $6 от средней цены импортной нефти, указывает издание.

Ирак, один из крупнейших поставщиков нефти в Индию, с конца июня начал «подрывать» позиции России, поставляя несколько сортов сырой нефти, средняя цена за баррель которой на $9 ниже российской, указывала газета.

В итоге Россия с долей 18,2% опустилась на третье место в списке стран по объему поставок нефти в Индию. Первое место сейчас занимает Саудовская Аравия (20,8%), второе — Ирак (20,6%). В мае по объемам поставок в Индию лидировал Ирак, а Москва опережала Саудовскую Аравию, занимая второе место.



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