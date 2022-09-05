Последнее обновление: 05.09.2022 16:18

Эрдоган оправдывает газовую войну Путина с Европой

Президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в нынешнем энергетическом кризисе, сообщает Haber Global

"У нас нет проблем с природным газом. Европа действительно пожинает то, что посеяла. Позиция г-на Путина говорит о том, что если вы поступаете так, то и я буду делать так. Он использует все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие. Важнейшим из них является природный газ", - сказал Эрдоган в заявлении перед началом балканского тура.

"Нам бы этого не хотелось, но такая ситуация складывается в Европе, и я думаю, этой зимой у Европы будут серьезные проблемы". "У нас такой проблемы нет", – добавил Эрдоган.

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