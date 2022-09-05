РФ ввела персональные санкции против актеров Шона Пенна и Бена Стиллера

Россия ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США, в список вошли представители американского Конгресса, высокопоставленные чиновники, а также представители деловых и экспертных кругов и деятели культуры, сообщил МИД России.

"В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Дж.Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек), вводится запрет на въезд в РФ на постоянной основе", - говорится в сообщении.

В числе попавших в санкционный список - актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, посетившие Украину после начала российского военного вторжения, министр торговли Джина Раймондо и трое ее заместителей.

Список граждан США, находящихся под персональными санкциями РФ, в настоящий момент насчитывает 1073 человека.