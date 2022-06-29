США ввели санкции против Ростеха и Камаза

США во вторник ввели санкции против 29 физлиц, в том числе против экс-министра обороны, главы авиакластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова и телеведущей, замгендиректора «Газпром-Медиа» Тины Канделаки, следует из сообщения Минюста.

Помимо этого, под санкции попали 70 организаций, связанных с российской военной промышленностью, в их числе «Ростех».

Помимо Канделаки в перечень внесли и ее мужа — директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, а также ее детей от первого брака — Меланию и Леонтия Кондрахиных.

Кроме Сердюкова в санкционный список внесли его детей — сына Сергея и дочь Наталью (ей сейчас 19 лет). Также в список как связанная с Сердюковым попала его бывшая подчиненная Евгения Васильева.

Также в санкционный список США попали члены руководства «Ростеха»: первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков, заместитель гендиректора Дмитрий Леликов, заместитель гендиректора Николай Волобуев, исполнительный директор Олег Евтушенко, статс-секретарь Сергей Цыб, управляющий директор по инфраструктурным проектам Виктор Кирьянов, главный бухгалтер «Ростеха» Наталья Борисова, управляющий директор по науке и технологиям Юрий Коптев, управляющий директор по организациям прямого управления Владимир Литвин, управляющий директор по контролю за строительством Елена Сиэрра, директор по внутреннему аудиту Наталия Смирнова.

В перечне оказалась и исполняющий обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко.

Помимо этого, в список физлиц США внесли трех человек, которые, как посчитал Минюст, «являются частью тайной сети закупок, связанной с ФСБ», и помогают России обходить санкции — экс-офицер ФСБ Александр Кокорев, его жена Наталья, работавшая с ним, и «контактное лицо» Дмитрий Афанасьев.

Кроме того, под персональные ограничения попали 16 человек из руководства межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса».

Из юрлиц в новый санкционный список вошли «Ростех», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех»), ПАО «Туполев» («дочка» ОАК), Корпорация «Иркут» («дочка» ОАК), КамАЗ, Аэропорт Бегишево в Татарстане (входит в группу компаний КамАЗ), НИИ средств вычислительной техники (производит военные и энергетические системы), Научно-производственное предприятие «Связь» (производит продукцию военного и гражданского назначения), Специальное конструкторское бюро вычислительной техники (разрабатывает и производит микропроцессорные контроллеры), Межрегиональная общественная организация «Союз добровольцев Донбасса».