Молдова закупит в госрезерв уголь на $1,8 млн

Кабинет министров Молдовы на заседании в четверг принял решение купить в государственный резерв более 3 тыс. тонн угля для обеспечения энергетической безопасности, сообщила пресс-служба правительства.

"Министерство финансов выделит из резервного фонда правительства 35,7 млн леев ($1,8 млн по текущему курсу) для пополнения углем госрезервов. Агентство материальных резервов при МВД на эти деньги закупит 3,155 тыс. тонн угля, исходя из цены 11,2 тыс. леев (около $580) за тонну. Средства также предусмотрены на процедуру приема товара и хранение угля в октябре-декабре 2022 г", - говорится в сообщении, которое цитирует Интерфакс.

Отмечается, что финансирование рассчитано по текущим ценам, в случае роста цен уголь будет закуплен в пределах выделенных средств.

Решение является частью мер по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса – использование угля как альтернативного источника отопления в случае ограничения поставок природного газа. Ранее правительство также выделило средства для закупки мазута. Предполагается, что в случае сохранения высоких цен на газ предстоящей зимой система централизованного отопления в Кишиневе будет переведена на альтернативные виды топлива.