ЕС планирует экстренное вмешательство, чтобы остановить резкий рост цен на электроэнергию

Европейский Союз планирует принять срочные меры, чтобы попытаться сдержать рост цен на электроэнергию, и готовит предложения по реформированию рынка электроэнергии.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении на Стратегическом саммите в Бледе в Словении.

"Стремительный рост цен на электроэнергию в настоящее время обнажает по разным причинам ограничения нашей нынешней структуры рынка электроэнергии", — заявила фон дер Ляйен.

"Он был разработан при совершенно других обстоятельствах и совершенно других целях. Вот почему мы сейчас работаем над экстренным вмешательством и структурной реформой рынка электроэнергии", - добавила она.

Беспрецедентный скачок цен на электроэнергию, которые за последний год выросли почти в 10 раз, вызвал инфляцию и резко увеличил экономическую нагрузку на предприятия и домохозяйства, которым необходимо восстановление после пандемии.

Все больше и больше государств-членов призывают к установлению потолка цен, и председательствующая в ЕС Чехия созовет внеочередное совещание министров энергетики 9 сентября.

Точный план вмешательства ЕС все еще разрабатывается, и дипломаты заявили, что Комиссия может предложить подробный план уже на этой неделе.