Власти РБ не афишируют данные о работе предприятий нефтехимии в условиях санкций

Белорусские власти по-прежнему не раскрывают информацию о рабе предприятий нефтехимического комплекса в условиях санкций.

Такой вывод следует из сообщения пресс-службы президента о встрече Лукашенко с главой концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым.

«…удалось обеспечить бесперебойную работу абсолютно всех входящих в концерн предприятий. Мы обеспечили все платежи в требуемом объеме в бюджет, своевременно производится оплата за все энергоресурсы, в полном объеме и вовремя выплачивается заработная плата. Причем за 6 месяцев реальная заработная плата в целом по концерну соответствует уровню прошлого года», - доложил Рыбаков, не приводя никаких детелей.

Лукашенко интересовался вопросами динамики работы отрасли, участием Белнефтехима в «импортозамещении» с «немалым слоем проблем», а также «союзной программой по формированию единой территории по нефти и газу».