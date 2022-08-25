Последнее обновление: 25.08.2022 14:56

Почти на всей территории Беларуси запрещено посещение лесов

Почти в каждом районе Беларуси 25 августа введены запреты на посещение лесных массивов.

Как сообщает Минлесхоз, запрет связан с аномальной жарой и ростом количества лесных пожаров. Так, за прошедшие сутки в лесном фонде Беларуси их было зафиксировано 11 на общей площади 7,2 га.

Также удалось избежать распространения трансграничного пожара между Российской Федерацией и Беларусью.

По состоянию на 12:20 в 115 районах страны введен полный запрет на посещение лесов, в двух районах – ограничения, и только один находится в «зеленой зоне» для граждан.



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