Последнее обновление: 25.08.2022 14:56

Совмин Беларуси замедлил рост потребления электроэнергии до 2025 года

Совмин Беларуси пересмотрел меры по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года, слегка замедлив планируемый рост.

Согласно постановлению №541 от 23 августа 2022 года обновленный комплекс мер предусматривает 187 мероприятий вместо ранее утвержденных 190.

Реализация этих мероприятий с установленной мощностью 933,17 мегаватт предполагает рост потребления электроэнергии на почти 2,5 млрд kWh в год.

Предыдущая версия плана предусматривала установленную мощность 1230,25 мегаватт и рост потребления энергии на 2,76 млрд. kWh в год.

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