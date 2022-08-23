Власти Беларуси частично проиндексировали расходы на питание в учреждениях образования

Белорусские власти заявили о повышении расходов на питание в учреждениях образования, однако с учетом роста цен, в том числе и на продовольствие, речь идет лишь о частичной индексации.

«Денежная норма расходов на питание в зависимости от типа учреждения образования и времени пребывания в нем увеличена от 9% до 13%. Например, в учреждениях дошкольного образования - на 10%, среднего образования - на 11%», - сообщил сегодня замминистра образования РБ Александр Кадлубай.

Как сообщалось, в июле 2022 года цены на продовольственные товары в Беларуси в годовом выражении выросли 19,6%.