Последнее обновление: 11.08.2022 21:04

Венгрия запретила экспорт дров из-за энергетического кризиса

Правительство Венгрии объявило о запрете экспорта дров из-за энергетического кризиса в Европе.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь.

"Из-за энергетического кризиса, вызванного войной и брюссельскими санкциями, правительство вводит запрет на экспорт энергоносителей, в том числе дров", - говорится в заявлении.

Правительство обязало лесозаготовителей информировать о любых контрактах на поставку древесины в другие страны.

Надь заявил, что правительство контролирует экспорт дров за границу, имеющих стратегическое значение с точки зрения безопасности энергоснабжения, и может при необходимости ограничить его и воспользоваться своим правом преимущественной покупки.

В венгерском правительстве отметили, что этот запрет не является бессрочным, а используется временно как чрезвычайная мера.



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