Последнее обновление: 04.08.2022 16:16

У белорусской оппозиции появилась своя самовыдвинутая оппозиция

Группа уехавших из Беларуси по политическим причинам граждан объявила себя временным составом "Национального Совета объединенных демократических сил Беларуси" и потребовала денег «на выборы» в «Национальный совет».

О создании совета 16 человек объявили 11-12 июля. В их числе Семен Шарецкий, Валерий Цепкало, Ольга Карач, Игорь Макар, Дмитрий Болкунец и еще ряд «активистов», чьи имена мало кому о чем говорят.

Как сообщил Валерий Цепкало, деньги на выборы должны дать правительства стран-членов ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский парламент.

Цепкало и его 15 друзей объединяет общий настрой против Светланы Тихановской.



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