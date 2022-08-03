Житель Барановичей «предупредил» власти РБ об ударах высокоточным оружием

Барановичская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 46-летнего местного жителя, которому инкриминировано заведомо ложное сообщение об опасности.

«…обвиняемый 5 мая 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со стационарного телефона позвонил в КГБ и сообщил о том, что 9 мая будет нанесен удар высокоточным оружием по определенным объектам Республики Беларусь», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«При направлении дела в суд прокурор оставил без изменения ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении», - также сказано в сообщении.