Российские вузы засекретили данные детей военных, участвующих в агрессии против Украины

В списках поступающих в российские ВУЗы оказались засекречены данные детей участников вторжения в Украину, пишет «КоммерсантЪ».

В этом году ВУЗы выделили под них специальную квоту - 10% от общего числа бюджетных мест. Дети раненых или погибших военных могут поступать без экзаменов; детей живых участников вторжения ВУЗы могут зачислить даже с относительно невысокими баллами ЕГЭ или предоставить им право пересдать экзамен.

В зависимости от университета все поступающие идентифицируются по ФИО или номеру СНИЛСа - эти данные находятся в открытом доступе. Но детям участников военной операции присвоен специальный номер, который не дает раскрыть их персональные данные.

Вузы объясняют, что выполняют требование Минобрнауки. В майских рекомендациях ведомства действительно указано, что этой категории абитуриентов присваивается "уникальный код".

Кроме того, как выяснил "Коммерсант", квота в 10% оказалась не заполнена полностью в большинстве вузов. В МГУ им. Ломоносова из 408 мест, выделенных по квоте, занято 146, в РГГУ - 110 из 150, а в "Высшей школе экономики" - 173 из 266.