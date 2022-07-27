Нафтогаз Украины объявил технический дефолт по еврооблигациям

Украинская компания "Нафтогаз" не произвела выплаты держателям евроблигаций, что означает дефолт.

"Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК Нафтогаз держателям еврооблигаций", - говорится в сообщении украинской компании.

Ранее, 21 июля 2022 года, Кабинет Министров Украины, своим распоряжением №625-р обязал должностных лиц компании совершать какие-либо действия при выполнении сделок по еврооблигациям компании только после отдельного согласования таких действий с правительством.

Во исполнение этого решения правительства, а также во исполнение обязательств национальной компании по выплатам по еврооблигациям руководство Нафтогаза заблаговременно обратилось в Кабмин за согласованием на осуществление этих сделок. В своем официальном письме правительству НАК указала на наличие на ее счетах средств, достаточных для выплат по еврооблигациям, а также описала риски и негативные последствия для Нафтогаза и страны в случае «жесткого дефолта» по еврооблигациям компании, передает Укринформ.

В свою очередь, КМУ не предоставил должностным лицам Нафтогаза разрешение выполнить обязательства перед держателями евроблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024).

"Таким образом правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины». Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", – заявили в Нафтогазе.

Впрочем, решение Кабмина Украины не выполнять обязательства по евробондам Нафтогаза перед платежным агентом Kondor Finance последовало после того, как Нафтогаз через Kondor Finance просил владельцев своих еврооблигаций разрешить отсрочить на два года выплаты купонов и погашение 350 млн долларов долга с процентами, но, судя по всему, получил отказ.

На рынке обращаются три выпуска еврооблигаций Нафтогаза, все они размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на 335 млн долларов и пятилетние на 600 млн евро, в ноябре – семилетние на 500 млн долларов.