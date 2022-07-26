Германия уже сократила потребление газа на 14-15%

Германия за этот год смогла снизить потребление газа на 14-15%, и власти намерены еще сильнее экономить в этой сфере.

Об этом заявил во вторник министр экономики страны Роберт Хабек перед заседанием внеочередного Совета ЕС на уровне министров транспорта и энергетики.

"Если Германия сможет сэкономить больше, чем на 15%, то в этом нет ничего постыдного", - сообщает Интерфакс.

При этом Хабек упомянул предложенный Еврокомиссией (ЕК) 20 июля план сокращения потребления газа на 15% и назвал его "хорошим шагом". Министр выразил надежду на то, что после завершения консультаций в ЕС по этому вопросу Евросоюз сможет направить сигнал РФ о сплоченности Евросоюза.

"Комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны", - говорилось в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Накануне в ЕС велась активная работа в этом направлении. В частности, постпреды стран ЕС рассматривали идею ограничения полномочий Еврокомиссии, которая, в случае претворения в жизнь плана в том виде, в котором он был по состоянию на понедельник, получит возможность вводить ограничения на газ, не заручаясь согласием стран-членов.