Китайские власти спрогнозировали сокращение населения страны с 2025 года

Демографы в Китае ожидают, что в ближайшие годы население перестанет расти и пойдет на убыль, что надолго станет доминирующей тенденцией

В нескольких провинциях Китая родилось минимальное число младенцев за последние десятилетия.

Темпы роста населения Китая значительно замедлились, и, как ожидается, к 2025 году население страны перестанет расти, начнется естественная убыль, заявил глава отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения Ян Вэньчжуан, пишет китайская газета Global Times, сообщает РБК.

Согласно сообщению, количество новорожденных в провинции Хунань в Центральном Китае упало ниже 500 тыс. впервые почти за 60 лет. В провинции Хэнань в Центральном Китае впервые с 1978 года родилось менее 800 тыс. человек. Число рождений в провинции Цзянси на востоке Китая упало ниже 400 тыс. впервые с 1950-х годов. В провинции Гуандун было зарегистрировано более 1 млн новорожденных. Еще в пяти

Из-за снижения рождаемости Китай столкнулся с новой проблемой — старением населения. Численность трудоспособного населения начала снижаться, доля пожилых — увеличиваться, что грозит быстрым увеличением социальных расходов.

Как пишет Global Times, из-за сокращения рождаемости в Китае впервые в истории ввели программу стимулирования рождаемости с помощью прямых выплат населению. В июне 2021 года город Паньчжихуа в провинции Сычуань на юго-западе Китая с населением 1,23 млн человек объявил, что будет выплачивать пособие парам на второго и третьего ребенка до того момента, как ему исполнится три года, — 500 юаней (около $75 в месяц).

По данным Национального бюро статистики Китая, население страны по итогам переписи населения, которую в стране проводили в 2020 году, превышает 1,4 млрд человек.