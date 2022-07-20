Еврокомиссия предложила план сокращения потребления газа в ЕС на 15%

Европейская комиссия предложила новый законодательный инструмент и Европейский план сокращения спроса на газ, чтобы сократить использование газа в Европе на 15% к следующей весне.

Комиссия предлагает новый регламент, который установит цель для всех государств-членов по сокращению спроса на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

"Европейский союз сталкивается с риском дальнейшего прекращения поставок газа из России из-за того, что Кремль делает экспорт газа оружием, при этом сокращение поставок уже коснулось почти половины наших государств-членов. Принятие мер сейчас может снизить как риск, так и затраты для Европы в случае дальнейшего или полного сбоя, укрепив энергетическую устойчивость Европы", - говорится в сообщении на сайте ЕК.

Новый регламент также предоставит Комиссии возможность объявить после консультации с государствами-членами "союзное предупреждение" относительно безопасности поставок, устанавливая обязательное сокращение спроса на газ для всех государств-членов.

Такое предупреждение может быть активировано, когда существует значительный риск серьезного дефицита газа или высокого спроса на газ. Государства-члены должны обновить свои национальные планы на случай чрезвычайных ситуаций до конца сентября, чтобы показать, как они намерены достичь целых сокращений, и каждые два месяца отчитываться Комиссии о прогрессе.

Чтобы помочь государствам-членам обеспечить необходимые сокращения спроса, Комиссия также приняла Европейский план сокращения спроса на газ, определяющий меры, принципы и критерии скоординированного сокращения спроса.

План направлен на замену газа на другие виды топлива и общую экономию энергии во всех секторах. Он имеет целью защитить поставки домохозяйствам и основным пользователям, таким как больницы, а также отраслям промышленности, которые являются решающими для обеспечения экономики основными продуктами и услугами, а также для цепей поставок и конкурентоспособности ЕС.

Прежде чем рассматривать сокращение поставок, государства-члены должны исчерпать все возможности замены топлива, необязательные схемы экономии и альтернативные источники энергии. Там, где это возможно, следует отдавать приоритет переходу на возобновляемые источники энергии или более чистые варианты. Однако переход на уголь, нефть или атомную энергетику может быть необходим как временная мера, если это позволит избежать длительного использования газа.

Рыночные меры могут снизить риски для общества и экономики. К примеру, государства-члены могут ввести системы аукционов или тендеров, чтобы стимулировать промышленность к сокращению потребления энергии.

Другим важным принципом энергосбережения является сокращение отопления и охлаждения. Комиссия настоятельно призывает все государства-члены начать информационные кампании для широкомасштабного содействия сокращению отопления и охлаждения, а также ввести "Сообщение ЕС о сохранении энергии", содержащее многочисленные варианты краткосрочной экономии. Как пример, государства-члены могли бы обязать целевое снижение отопления и охлаждения в зданиях, управляемых органами государственной власти.