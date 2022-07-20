Последнее обновление: 20.07.2022 10:07

ЕС предлагает сократить потребление газа на 15% из-за шантажа РФ

Европейский Союз рассматривает возможность добровольного сокращения на 15% потребления природного газа странами-членами уже со следующего месяца на фоне опасений, что Россия может прекратить поставку энергоресурсов.

"Согласно плану, который получил название "Экономьте газ для безопасной зимы", Еврокомиссия планирует рекомендовать шаги, которые включают сокращение услуг отопления и кондиционирования, а также определенные рыночные меры",- сообщает Bloomberg.

Документ должен быть обнародован в среду, 20 июля. Крупнейшей задачей ЕС этой зимой является обеспечение достаточных поставок газа для топливных печей и электрогенераторов, передает УНИАН.

"Еврокомиссия работает, исходя из предположения, что Россия не возобновит полных поставок через трубопровод Nord Stream 1, который был закрыт в начале этого месяца на ремонт",- заявил в этой связи во вторник комиссар по вопросам бюджета Йоганнес Ган.

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