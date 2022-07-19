Последнее обновление: 19.07.2022 15:47

Еврокомиссия не ждет возобновления работы «Северного потока»

В Еврокомиссии не ожидают, что РФ возобновит работу газопровода "Северный поток" после планового обслуживания.

"Мы не ожидаем, что он снова заработает. Мы работаем, исходя из того, что он не вернется в строй", — заявил комиссар по бюджету Йоханнес Хан, сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, по плану Россия должна запустить трубопровод после ремонта уже 21 июля, однако в Европе опасаются, что этого может не произойти. В июне Россия сократила потоки, сославшись на задержки из-за санкций.

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