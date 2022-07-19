Словакия хочет отказаться от ядерного топлива РФ

Словакия несколько месяцев ведет переговоры с целью нахождения поставщиков ядерного топлива для АЭС на замену "Росатома".

Об этом заявил, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Если говорить об атомной энергетике, то да – более половины энергии в Словакии поступает от атомных электростанций. И речь о реакторах, которые до сих пор снабжались российским топливом. Но уже в течение нескольких месяцев мы ведем переговоры с разными другими поставщиками и хотим найти альтернативное топливо”, – сказал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии в Вене, сообщает Укринформ.

По словам Хегера, Словакия четко заявила, что хочет отказаться от российских ископаемых источников энергии, "при этом во всех сферах - будь то газ, нефть или атомное топливо".

В то же время словацкий премьер-министр отметил, что этот процесс не будет быстрым.

Ранее Европарламент отклонил инициативу, направленную против предложения Еврокомиссии считать природный газ и ядерную энергетику "зелеными", если эти энергетические проекты отвечают определенным условиям.

Если ни Европарламент, ни Совет ЕС не выдвинут своих возражений до 11 июля, документ вступит в силу и начнет применяться с 2023 года.