Последнее обновление: 18.07.2022 13:38

SpaceX вывела в космос еще 53 интернет-спутника Starlink

Компания SpaceX 17 июля произвела успешный запуск ракеты-носителя с 53 спутниками мобильного интернета Starlink.

Об этом компания сообщает в Tвиттере, передает Укринформ.

"Подтвержден вывод на орбиту 53 спутников Starlink", - говорится в сообщении компании.

На сегодняшний день SpaceX запустила на низкую околоземную орбиту более 2800 спутников Starlink.

Кроме того, у компании уже есть одобрение на запуск 12 000 аппаратов Starlink, и она обратилась к регулятору с просьбой предоставить разрешение на запуск еще до 30 000 спутников.

Как сообщалось, компания SpaceX 11 июля произвела успешный запуск ракетоносителя с 46 спутниками мобильного интернета Starlink.

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