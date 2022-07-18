Вице-премьер Канады объяснила решение вернуть турбину для "Северного потока-1"

Вице-премьер Канады Христя Фриланд сказала, что считает сложным, но правильным решение Канады вернуть после обслуживания турбину для российского газопровода "Северный поток-1", несмотря на санкции.

"Для Канады это решение было очень сложным, и я понимаю обеспокоенность Украины по этому поводу, но так нужно было сделать", - сказала Христя Фриланд.

По её словам, возвращение турбины было критически важным для Германии, сообщает Укринформ.

"От наших немецких союзников Канада ясно услышала, что способность Германии продолжать поддержку Украины может быть под угрозой", - пояснила Фриланд.

Она также обратила внимание, что и США публично поддержали это решение, отметив, что это важный сигнал.

"Канада решительно настроена поддерживать украинский народ. Мы уже выделили 3,4 млрд долларов финансовой и военной помощи. Я горжусь, что Канада была лидером во многих аспектах поддержки Украины и противодействия Путину", - добавила она.

Христя Фриланд также раскритиковала присутствие представителей России на встрече министров финансов G20, сравнив это с присутствием поджигателя на встрече пожарных.

На прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для "Северного потока", которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

Премьер Джастин Трюдо назвал решение "очень сложным" и заверил, что Канада продолжит поддерживать Украину.