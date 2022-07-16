Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс нефтяного рынка после визита Байдена

США и Саудовская Аравия подтвердили приверженность стабильному мировому энергетическому рынку.

«Стороны подчеркнули важность стратегического экономического и инвестиционного сотрудничества, особенно в свете кризиса на Украине и его последствий, и подтвердили приверженность стабильному мировому энергетическому рынку. США приветствовали обязательство Саудовской Аравии поддерживать баланс мирового нефтяного рынка для устойчивого экономического роста», — говорится в совместном заявлении Белого дома и Саудовского агентства печати, передаёт Коммерсантъ.

В отдельном заявлении США говорится, что Саудовская Аравия намерена нарастить уровень нефтедобычи на 50% по сравнению с запланированным показателем на июль и август.

«Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогут значительно стабилизировать рынки», — говорится в сообщении Белого дома.

В общей сложности США и Саудовская Аравия заключили 18 соглашений. Они касаются инвестиций, энергетики, информационно-коммуникационных технологий, космоса и здравоохранения.