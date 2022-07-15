Большинство граждан Швейцарии поддерживают сближение с НАТО

Война России против Украины привела к переосмыслению политики безопасности у граждан Швейцарии - курс на сближение страны с НАТО поддерживают 52% швейцарцев.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, результаты которого опубликованы в четверг, 14 июля, в Швейцарской высшей технической школе Цюриха.

В то же время, количество сторонников прямого вступления страны в Североатлантический альянс по-прежнему сохраняется на уровне 27%, передает Европейская правда.

Согласно опросу, доля швейцарцев, поддерживающих традиционный нейтралитет страны, снизилась по сравнению с январем на 8 пунктов до 89%. Это самое большое снижение за 20 лет.

58% респондентов уверены в том, что нейтралитет Швейцарии защищает страну от международных конфликтов. В январе их количество составило 69%.

Российская агрессия против Украины усилила поддержку населением армии в Швейцарии. Согласно опросу, только трое из десяти респондентов считают, что военные расходы их страны слишком высоки. Это самый низкий показатель с начала проведения опросов в 1980-х годах.