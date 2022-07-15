Посольство США призвало американцев немедленно выехать из Украины

Посольство Соединенных Штатов призывает своих граждан не въезжать в Украину, а находящихся в Украине немедленно выехать.

«Ситуация с безопасностью по всей Украине продолжает быть жестокой и непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак со стороны россии, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности», - отметило посольство.

Посольство призывает граждан США не въезжать в Украину, а находящихся в Украине немедленно выехать, используя частный наземный транспорт, если это безопасно, сообщает Укринформ.