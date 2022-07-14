Литва к 2025 году хочет снизить долю импорта электроэнергии с 65% до 17%

Ветряные и солнечные электростанции, которые планируется построить в Литве, к 2025 году должны позволить сократить долю импорта в потребляемой страной электроэнергии с 65% до 17%, считает Литовское энергетическое агентство (ЛЭА).

"Похоже, сектор производства электроэнергии в Литве ждет огромная трансформация - от государства, которое импортирует более 60% для наших нужд, мы перейдем к государству, которое само сможет производить более 80%", - заявил аналитик агентства по энергетическим данным Каролис Кялпшас, передает Интерфакс.

По его словам, согласно действующим протоколам о намерениях, к 2025 году планируется построить солнечные электростанции мощностью 1380 МВт. Это позволит сократить долю импорта в потребляемом объеме электроэнергии на 11 процентных пунктов (п.п.).

Строительство ветряных электростанций мощностью 1428 МВт может сократить долю поставляемой из-за рубежа электроэнергии еще на 37% п.п.