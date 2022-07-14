США провели испытания двух гиперзвуковых ракетных систем

В Управлении перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) заявили о проведении успешных испытаний двух разных гиперзвуковых ракетных систем.

Ракетная система AGM-183A(ARRW) прошла во второй раз подряд успешное испытание во вторник после серии неудачных испытаний в начале программы, сообщает Укринформ.

ARRW является системой ВВС, которая использует ускоритель для разгона ракеты до гиперзвуковой скорости перед тем, как выпустить гиперзвуковой планер, двигающийся к цели со скоростью более 5 Махов (6 125,22 км/ч).

Военно-воздушные силы США не уточнили, с какой скоростью летела ракета или какое расстояние преодолела, но заявили, что ракета достигла гиперзвуковой скорости и достигла своих основных и дополнительных целей.

В DARPA добавили, что в конце мая Пентагон также провел успешное испытание ракеты OpFires. Это было первое летное испытание наземной гиперзвуковой системы ускорительного планирования, предназначенной для запуска со стандартного военного грузовика.