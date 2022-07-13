Австрия хочет судиться из-за признания Евросоюзом газа и АЭС "зелеными"

Австрия намерена оспаривать признание проектов в сфере природного газа и атомной энергетики "зелеными" при определенных условиях и будет искать союзниц для этого.

Правительство Австрии было среди критиков идеи внести в классификацию инвестиций атомную энергетику и природный газ как "зеленые" проекты при соблюдении определенных условий, и теперь, когда классификацию в таком виде все же согласовали, собирается обжаловать решение в Суде ЕС, передает Европейская правда.

"Есть многие другие страны, которые очень раскритиковали это решение и высказали свою точку зрения. Так что мы будем искать других союзников для этого иска", - заявила министр по вопросам климата Леонора Гевесслер перед встречей с европейскими коллегами.

Иск планируется подавать через несколько месяцев.

На прошлой неделе Европарламент одобрил проект с классификацией инвестиций, где природный газ и АЭС при соблюдении определенных условий и временных рамок могут считаться "зелеными" проектами – из тех соображений, что они будут способствовать переходу Европы к более дружественным для окружающей среды ресурсам. Критики считают, что этот шаг подрывает лидерство Европы по борьбе с изменениями климата.