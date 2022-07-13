Rocket Lab запустила разведывательный спутник США

Компания Rocket Lab запустила в среду, 13 июля, ракету-носитель Electron с американским разведывательным спутником NROL-162 на борту.

Отмечается, что это уже был 28-й запуск для 19-метровой Electron.

Ракета стартовала с космодрома в Новой Зеландии в 09.30 по киевскому времени. Уже через час спутник NROL-162 был выведен на запланированную орбиту, сообщает Укринформ.

В Rocket Lab подчеркнули, что NROL-162 укрепит способность Национального управления военно-космической разведки США предоставлять широкий спектр своевременной разведывательной информации лицам, принимающим решения, и аналитикам разведки для защиты жизненно важных интересов Соединенных Штатов и поддержки гуманитарных усилий по всему миру.