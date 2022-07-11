Последнее обновление: 11.07.2022 13:07

The Times: Великобритания cможет покупать российское топливо после эмбарго

Лазейки в санкционных правилах означают, что британские автомобилисты могут продолжать покупать топливо в России даже после вступления в силу запрета на ввоз, высказало мнение издание The Times.

«Большая часть топлива в Великобританию не импортируется из России, но отсутствие внутренних перерабатывающих мощностей означает, что импорт российского топлива составляет пятую часть дизельного топлива, используемого в Великобритании. Это вызывает опасения, что после запрета Кремль все еще может получать прибыль от продолжающегося использования Великобританией российского топлива, импортируемого из третьих стран», - сообщает издание.



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