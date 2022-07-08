Канада разблокирует турбину для "Северного потока-1"

Канада разблокирует поставки турбины, которые используются для газопровода «Северный поток-1», в Германию.

Источник в немецком правительстве подтвердил, что Канада уже приняла решение о возвращении турбины. Она будет передана Германии, и уже она передаст ее "Газпрому", чтобы Оттава не нарушала собственных же санкций.

В Кремле, комментируя ситуацию с возможным возвращением турбины, прямо заявили, что это позволит увеличить поставки газа Германии, признавшей накануне невозможность своевременного заполнения своих подземных хранилищ, сообщает Европейская правда.

Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставки турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора.

Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".

Как сообщалось, в середине июня российская компания "Газпром" заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".