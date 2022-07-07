Французские железнодорожники забастовкой добились повышения зарплат

В среду, 6 июля, работники французской Национальной компании железных дорог SNCF забастовали, требуя повышения зарплат в условиях высокой инфляции и падения покупательной способности. Об этом сообщает RFI.

Движение поездов было усложнено по всем внутренним линиям страны.

К забастовке призвали четыре ведущих профсоюза отрасли. От дирекции национального оператора железных дорог они требовали общего повышения заработной платы в компании, а также увеличения премий и различных компенсаций в условиях резко растущей инфляции.

Инициаторы забастовки отметили, что у компании SNCF общего повышения заработной платы не было уже восемь лет. Профсоюзы утверждают, что покупательная способность французских железнодорожников сократилась на 15%.

В среду компания SNCF упразднила значительное количество поездов TVG на высокоскоростных линиях. Движение было сокращено на 20-25%. На междугородные линии вышла только треть пассажирских поездов. В регионе Парижа упразднили половину пригородных поездов.

После переговоров между профсоюзами и дирекцией SNCF было объявлено общее повышение зарплат в компании в среднем на 1,4%.

Также железнодорожники добились единовременной премии в 400 евро и доплаты к отпускным в 100 евро.