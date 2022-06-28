Последнее обновление: 28.06.2022 16:54

Сейм Литвы одобрил запрет на импорт российского газа

Сейм Литвы одобрил изменения в законодательство, запрещающие импорт в Литву российского газа, за исключением идущего транзитом в Калининградскую область.

За проголосовали 123 депутата и двое воздержались, сообщает BNS.

Поправки предполагают, что использование ГТС Латвии и СПГ-терминала в Клайпеде возможно только для поставщиков из стран, не представляющих угрозы нацбезопасности, за исключением поставщиков транзитного газа в Калининград.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис отметил, что это поспособствует большей безопасности страны и надежности поставок газа.

Литва полностью отказалась от российского газа еще в апреле, став первой такой страной среди членов ЕС. Транзит газа в Калининградскую область РФ продолжается в особом техническом режиме - с передачей только объемов, необходимых для транзита.



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