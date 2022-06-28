Последнее обновление: 28.06.2022 11:06

Минздрав скорректировал рекомендации по лечению COVID-19 у несовершеннолетних

Министерство здравоохранения подготовило новые рекомендации по лечению COVID-19 у несовершеннолетних пациентов (до 18 лет).

Как сообщает ведомство, обновленные рекомендаии учитывают опыт практического применения и анализируют новые научные исследования, связанные с коронавирусной инфекцией.

Изменены следующие разделы:

обследование детей с инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях;

специфические противовирусные препараты при лечении инфекции COVID-19 у детей (с учетом новых научных рекомендаций);

антикоагулянтная терапия с учетом течения сопутствующих заболеваний и особенностей периода новорожденности;

диспансеризация детей, перенесших пневмонию и мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с инфекцией COVID-19.

Кроме того, дополнен новый раздел «Постковидный синдром у детей».

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