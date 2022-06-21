Глава МВД Латвии заявил об усталости общества от приема беженцев из Украины

Глава МВД Латвии Кристапс Эклонс признал, что общество и предприниматели ощущают усталость от приема военных беженцев из Украины.

По его словам, сразу после вторжения России в Украину у многих были надежды на то, что война скоро закончится и все решится, но этого не произошло, поэтому энтузиазм угас, наступила усталость, что по-человечески можно понять, пишет портал Delfi.

Министр внутренних дел не скрывает, что из ряда самоуправлений поступают сигналы о сложностях с размещением беженцев. "Даже при сохранении существующего финансирования есть предприниматели, которые говорят: "нет, мы прекращаем", и потому нам нужно искать другие решения", – сказал Эклонс. Глава МВД призывает жителей рассматривать возможности размещения у себя беженцев из Украины в частном порядке.

На вопрос, нет ли у страны возможности размещать украинских беженцев, например в студенческих общежитиях, Эклонс ответил, что скоро эти помещения понадобятся самим студентам.

"Вопрос очень обширный, и именно так он и решается - в сотрудничестве с самоуправлениями, Министерством благосостояния, Министерством экономики и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития изыскиваются все возможные решения, чтобы мы были готовы изменять правила игры", - сказал министр.

По данным Министерства внутренних дел информации, на сегодняшний день в Латвию прибыло от 32 000 до 33 000 украинских беженцев, из которых около 12 000 находятся в государственном или муниципальном жилье, а остальные нашли жилье сами.

Как сообщалось, лидеры Литвы, Латвии и Эстонии обратились к руководству ЕС с просьбой помочь с поддержкой украинцев, которые из-за войны выехали в их страны.