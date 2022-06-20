Последнее обновление: 20.06.2022 17:25

Минэнерго Беларуси опровергает задержку расчетов за российский газ

Министерство энергетики Беларуси опровергло появившуюся в медиа информацию о задержке платежей за поставленный в Беларусь природный газ.

«Появившаяся на отдельных телеграм-каналах информация о задержке белорусской стороной платежей за российский газ не соответствует действительности. С 1 апреля 2022 года расчеты за поставляемый в страну природный газ производятся в установленном порядке в российских рублях», - говорится в сообщении ведомства.

«По данным на 20 июня, газоснабжающими организациями республики обеспечены в соответствии с контрактными сроками расчеты с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» за поставленный в январе-мае 2022 года природный газ в полном объеме», - также сказано в сообщении.



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