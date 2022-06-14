Последнее обновление: 14.06.2022 16:36

Книги Алексиевич, Некляева, Орлова исчезнут из библиотек белорусских школ

Белорусские школы получили список авторов, книги которых следует убрать из своих библиотек, сообщают белорусские медиа.

Список включает 33 фамилии белорусских авторов, которые все, по случайности, являлись членами ликвидированного властями в октябре 2021 года Союза беларусских писателей».

В числе «запрещенных» для школ авторов Светлана Алексиевич, Виктор Мартинович, Ольгерд Бахаревич, Владимир Орлов, Владимир Некляев.

Пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая эту информацию не подтвердила. По ее словам, такого распоряжения со стороны Министерства образования не поступало.

«…вы же сами сказали — это слухи. Этой информацией мы не владеем. Точно», — цитируют медиа Высоцкую.

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