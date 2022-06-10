Последнее обновление: 10.06.2022 18:44

Во Франции заработала первая морская ветровая электростанция

Франция впервые получила электроэнергию, производимую на размещенной в море ветровой электростанции.

Ветряные мельницы расположены в море рядом с городом Сен-Назер, возле устья Луары, это первая электростанция такого типа, введенная в эксплуатацию во Франции. Оператор сообщил, что 10 июня там были произведены первые мегаватты энергии.

Сейчас включили в работу 27 ветряных мельниц, в перспективе их количество должно возрасти до 80, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В 2023 году должен заработать парк ветряков возле города Фекам, на побережье Нормандии, а затем еще два, у побережья Бретани и в Ла-Манше в районе города Кальвадос.

Франция позже ряда других западноевропейских государств начала развивать отрасль, однако сейчас президент Эммануэль Макрон объявил о намерениях создать в стране 50 ветровых электростанций морского базирования до конца 2050 года и сделать это направление более приоритетным, чем ветровые электростанции на суше.

Основная часть электроэнергии для нужд страны обеспечивается атомными электростанциями.

Ранее по теме


<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование