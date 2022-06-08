США передали Украине за время войны оружия на $4 млрд.

С начала войны США передали Украине вооружений на сумму более 4 млрд долларов, что больше, чем любая другая страна.

В частности, США передали Украине 6,5 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и противотанковых ракет; 20 тыс. единиц легкого противотанкового оружия; 1,4 тыс. ракет Stinger; 108 гаубиц M777 с 220 тыс. зарядов, 4 реактивные системы залпового огня HIMARS 121, боевой дрон Phoenix Ghost и 700 боевых дронов Switchblade, 200 БТР, Несколько сотен автомобилей Humvee, 20 МиГ-17 советского производства, 7,2 тыс. единиц огнестрельного оружия с боеприпасами, 3 радара AN/TPQ-36 (подвижная РЛС для обеспечения контрбатарейного огня).

Техника в основном попадает в Донбасс, где сосредоточены ожесточенные боевые действия.

В настоящий момент США и партнеры работают над поставкой Украине противокорабельных ракет для усиления ее прибрежной обороны.

"Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее прибрежную оборону. В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой обороны. Мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем. Мы каждый день постоянно общаемся с украинцами по поводу их потребностей", – сказал чиновник Белого дома.