Последнее обновление: 08.06.2022 12:23

США отправляют почти три четверти своего сжиженного газа в Европу

США отправили почти три четверти всего своего сжиженного природного газа в Европу за первые четыре месяца 2022 года, при этом ежедневные поставки в регион более чем в три раза выросли по сравнению со средним показателем прошлого года, сообщило во вторник Управление энергетической информации США.

Это увеличение означает, что на США в настоящее время приходится почти половина европейского импорта LNG, что примерно вдвое больше, чем в 2021 году, сообщает Bloomberg.

В то же время в Азию, куда за последние два года направлялась почти половина грузов LNG из США, в 2022 году объемы сократились вдвое.

В этом году США также увеличили общий объем экспорта LNG. Отгрузки сверхохлажденного топлива выросли на 18% по сравнению с уровнем 2021 года до в среднем 11,5 млрд кубических футов в день после увеличения пропускной способности терминалов Sabine Pass и Calcasieu Pass.



<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование