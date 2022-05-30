Дания решила отказаться от оплаты российского газа в рублях

Датская энергетическая компания Orsted окончательно отказывается от оплаты российского газа по новой системе и в связи с этим допускает в ближайшее время прекращение поставок, говорится в ее пресс-релизе.

"Газпром экспорт" продолжает требовать от Orsted расплачиваться за поставки газа в рублях. У нас нет юридических обязательств по контракту поступать так, и мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать. Крайний срок оплаты - 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро. Поэтому есть риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа в адрес Orsted. По мнению Orsted, это будет нарушением контракта", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

Если поставки будут прекращены, Orsted сможет компенсировать недостающие объемы. В год Дания закупает около 1,9 млрд кубометров российского газа.

Поставки российского газа в Польшу, Болгарию и Финляндию уже прекращены из-за отказа этих стран перейти на расчеты за газ в рублях.