Последнее обновление: 24.05.2022 14:55

Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС

Финская Fennovoima 24 мая отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС "Ханхикиви-1", говорится в сообщении компании.

В начале мая Fennovoima, 34% в которой принадлежит ГК "Росатом", в одностороннем порядке разорвала контракт на строительство АЭС со структурой "Росатома" RAOS. Fennovioma ссылалась в своем решении на то, что в последние годы наблюдались значительные задержки в реализации проекта, а российское военное вторжение в Украину только усугубило риски, передает Интерфакс.

Позже RAOS Project Oy сообщила о планах требовать компенсацию за расторжение контракта по АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.

Fennovoima владеет более 60 промышленными, торговыми и энергетическими предприятиями Финляндии. Компания создавалась для строительства новых атомных мощностей в Финляндии, сейчас у нее нет АЭС.

Контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" был подписан между "Русатом Энерго Интернешнл" и Fennovoima в 2013 году. Станцию планировалось построить в районе Пюхяйоки. Вместе с контрактом на строительство АЭС был заключен 10-летний топливный контракт для будущей станции с "ТВЭЛом" на 450 млн евро. В конце марта 2014 года "Росатом" закрыл сделку по приобретению 34%-ной доли в Fennovoima за 35,9 млн евро. Стоимость проекта - 7 млрд евро.

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