Минздрав РБ усилил контроль в пунктах въезда в Беларусь из-за оспы обезьян

Минздрав Беларуси сообщил, что для предотвращения завоза в страну «оспы обезьян» в пунктах пропуска на границе усилены меры санитарно-карантинного контроля.

«Дополнительно проводится обучение медработников дифференциальной диагностике заболевания. Специалистами РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведется разработка тест-систем для своевременной диагностики заболевания», - говорится в сообщении ведомства.

«Вероятность завоза данной инфекции в Беларусь оценивается, как низкая, в связи с отсутствием авиасообщения с большинством стран мира», - также сказано в сообщении.

Минздрав информирует, что «специальной вакцины от этой инфекции нет». Но благодаря ранее проводившейся «массовой вакцинации от натуральной оспы создана значительная иммунная прослойка, которая может помочь купировать распространение оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет».