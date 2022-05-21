Последнее обновление: 21.05.2022 11:17

Германия и Италия разрешили компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа

Власти ФРГ и Италии разрешили компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Источники сообщили, что ФРГ уведомила немецких импортеров газа о возможности открытия рублевых счетов без нарушения санкций против РФ, а также, что Германия действовала в тесной координации с ЕС.

Аналогичная ситуация сложилась и в Италии – по словам источников агентства, правительство Италии обсудило этот вопрос с Европейской комиссией и получило разъяснение, как покупать российский газ на законных основаниях.

Ранее Польша, Болгария и Финляндия отказались выполнять требование РФ по оплате газа через рублевые счета в Газпромбанке. Поставки газа этим странам были прекращены.



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