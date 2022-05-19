Белнефтехим повысит цены на дизтопливо для грузовиков из ЕС

Белнефтехим с 20 мая 2022 года повысит цены на дизельное топливо на приграничных АЗС для грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах-членах Европейского Союза.

«В перечень попали 12 приграничных АЗС, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций и перецепки, согласно определенным маршрутам следования. Изменения касаются реализации дизельного топлива с учетом сезонного спроса марок ДТ-Л-К5, сорт С, ЕСО, или ДТ-З-К5, сорт F, ECO, или ДТ-З-К5, класс 0, ECO, или ДТ-З-К5, класс 2, ЕСО — цена на него будет выше уровня розничной цены на обычные виды дизельного топлива в Республике Беларусь», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехим».

«У белорусских потребителей (граждан и резидентов Республики Беларусь), а также у физических лиц – граждан стран Европейского союза остается возможность заправлять автомобили другими видами дизельного топлива на остальных АЗС, расположенных в Республике Беларусь. Их в стране более 800», - также сказано в сообщении.